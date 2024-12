Lanazione.it - Maxi controlli dei carabinieri. Sotto la lente alcol, armi e droga

Obiettivo sicurezza a trecentosessanta gradi. Sono scattati così, nelle scorse ore,stradali deisu tutto il territorio provinciale. I militari dell’Arma di Pisa, hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza, tre per rifiuto diporsi agli accertamenti sugli stupefacenti e del tassoemico e due per porto ingiustificato diod oggetti atti ad offendere. Inoltre altri tre utenti della strada sono stati denunciati dai militari della compagnia di Pisa e di Pontedera, poiché, pur mostrando segni evidenti di assunzione di stupefacenti o smodato uso di alcool, si sono rifiutati diporsi ai dovuti accertamenti. In ognuna delle circostanze, ihanno proceduto alla denuncia in stato di libertà all’autorità giudiziaria di Pisa e al ritiro delle patenti di guida, tranne per un 24enne poiché la patente era già sospesa.