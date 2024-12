Calciomercato.it - Manchester City, la fine di un’era: in quattro verso la Serie A

Ilalla deriva, caos in campo e fuori: al termine della stagione i britannici possono perdere diversi top player, gli scenari di mercatoSoltanto fino a un paio di mesi fa, sarebbe stato impossibile immaginarlo. Eppure, ilsi è infilato in una crisi di risultati nerissima, della quale non si vede la. Anche penalizzati da una ecatombe di infortuni, i campioni d’Inghilterra vivono un momento in cui va tutto storto. E lo stesso Guardiola sembra non riuscire più a raccapezzarsi., ladi: inlaA – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Il bilancio delle ultime undici gare ufficiali è a dir poco preoccupante: una sola vittoria, due pareggi e ben otto sconfitte, in tutte le competizioni. In Premier League, ilè scivolato al quinto posto a -9 dal Liverpool capolista (che ha anche una gara in meno) e in Champions League una eventuale sconfitta contro il Psg a gennaio potrebbe addirittura significare l’eliminazione senza passare neanche per gli spareggi di febbraio.