Secoloditalia.it - Lo strepitoso sfottò di Atreju a Ilaria Salis: “Prendi posto prima che lei te lo occupi…”

Leggi su Secoloditalia.it

Loè rispettoso ma pungente, a, l’europarlamentare di Avs passata alla storia della politica per essere stata elettadi essere giudicata da un tribunale turco per violenze e per le teorie sulle occupazioni “legittime” delle case.e i giovani di destra, anche quest’anno, non si sono smentiti, con esempi di satira intelligente e non volgare che nel caso dellasono stati realiazzati anche con un cartonato, che ha fatto belle mostra di sè al Circo Massimo. “che te lo occupi“, era scritto sotto la sagoma di, alla quale, comunque, saranno fischiate le orecchie. Di lei aveva parlato anche il capo delegazione di FdI all’Europarlamento, Carlo Fidanza, intervenendo dal palco di. “Vorrei un applauso per quella gente che si è fatta le ossa sui territori, non la gente improvvisata dell’uno vale uno di grillina memoria e nemmeno gente diventata famosa per aver speronato vedette della guardia costiera nel tentativo di trasportare migranti irregolari e nemmeno gente il cui unico merito è andare ad occupare case popolari togliendole a chi ne ha diritto, oppure girovagare per l’Europa con delinquenti politici in cerca di malcapitati da colpire a martellate in testa.