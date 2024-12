Panorama.it - La magia di West Side Story rivive al Sistina di Roma

Leggi su Panorama.it

Amore e morte. Amicizia e rivalità. Ballo e violenza. Integrazione ed esclusione. Dalla tensione tra questi opposti trae linfa la storia di, uno dei migliori musical(e film) degli ultimi settant’anni, frutto del genio di Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, che nella sua trasposizione cinematografica del 1961 si è aggiudicato ben 10 Oscar. Pianista eclettico, brillante direttore d'orchestra, compositore in bilico tra suggestioni neoclassiche e motivi popolari che affondano le loro radici nel jazz e nelle tradizioni etniche, Bernstein riuscì, in, a interpretare l'aria di rinnovamento dello spettacolo americano, che voleva affrancarsi dal mero intrattenimento per abbracciare anche spinose tematiche sociali.è un musical sostanzialmente pessimistico che mette in dubbio l’ideale dell’unione e l’ottimismo del New Deal, raccontando la storia di giovani sconfitti in partenza, tra i quali fallisce ogni tentativo di comunicazione non violenta.