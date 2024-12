Inter-news.it - La Lazio di Baroni ha una chiara mentalità offensiva e alternative

Ladiha trovato grande continuità di risultati, sia in Serie A che nelle coppe. Il tecnico punta su un 4-2-3-1 di qualità e a trazione.TATTICA – Ladiè una delle sorprese della Serie A. Il tecnico non solo è riuscito a dare un’identità alla squadra, ma ha anche capito subito come valorizzare i giocatori in rosa. Il modulo di riferimento è il 4-2-3-1, giocato con chiari principi offensivi. In primis nella scelta degli uomini, con terzini offensivi, attaccanti schierati da esterni e spesso una seconda punta a fare da trequartista. Anche nelle interpretazioni più difensive l’idea è sempre impegnare la difesa avversaria con più uomini. Una grande forza dei biancocelesti è la capacità dei singoli nell’uno contro uno, che permette anche di sfruttare il campo aperto e infatti la squadra fa possesso (58% di media), ma non lo ricerca in modo assoluto.