Jesi ‘Amico sport’ al Palatriccoli | evento di judo inclusivo

Sabato scorso organizzato dallaSamurai con la presenza di 300 ragazzini, 16 dicembre 2024 – Oltre 300 ragazzini si sono confrontati nella pratica del.Unbellissimo che anticipa quello Internazionale che laSamurai, aggiudicataria del bando Erasmus 2025, si prepara ad ospitare per il premio Settembre 2025, quando aarriveranno da tutta Europa più di 200 atleti per sperimentare la metodologia ‘conativa’ e ilIntegrato.Una pratica che anche nell’di sabato scorso al Palasport ha consentito di far gareggiare sullo stesso tatami atleti con il disturbo dello spettro autistico insieme agli altri senza alcuna differenza.Questo significa integrazione, solidarietà, condivisione.Sono intervenuti alla manifestazione l’Assessore allo Sport diSamuele Animali, Il Consigliere Nazionale del CIP Tarcisio Pacetti, il Dirigente Federale della Fijlkam Silvio Tavoletta e il Presidente di EuroCube diMarco Cardinaletti.