Iran, frustate e pena di morte per chi si oppone al velo. Ecco la nuova legge (per ora slittata)

Inil 13 dicembre doveva entrare in vigore l’annunciataper la protezione della famiglia tramite la promozione della cultura della castità e dell’hijab, che prevede persinodiper chi si opponga all’obbligatorietà del.Ma, all’ultimo minuto – anche a causa delle proteste nazionali e internazionali – il Consiglio nazionale per la sicurezza nazionale ha chiesto una pausa per permettere al governo di sottoporre emendamenti al Parlamento. Che poi siano migliorativi, è tutto da vedere.Intanto, esaminiamo il testo che stava per entrare in vigore.La, composta da 74 articoli, prescrive anche multe esorbitanti, dure condanne detentive, divieti di viaggio e restrizioni all’istruzione e all’occupazione elizza inoltre gli enti privati che non fanno rispettare l’obbligo del