Oasport.it - Il Bologna ferma la Fiorentina, il Milan pareggia, colpaccio Como contro la Roma

Leggi su Oasport.it

Oggi si sono giocate cinque partite valide per la 16ma giornata della Serie A. Spicca la sconfitta dellain casa del: i felsinei si sono imposti per 1-0 grazie al gol di Odgaard al 59? e hanno così interrotto il filotto in campionato dei viola, quarti in graduatoria a -6 dalla capolista Atalanta (con una partita giocata in meno). Ilha inveceto per 0-0il Genoa: sei punti nelle ultime cinque giornate per i rossoneri, che stazionano in ottava posizione e faticano a trovare continuità in campionato.del, che di fronte al proprio pubblico ha battuto laper 2-0: Gabrielloni e Paz sono andati a segno in pieno recupero, regalando ai lariani tre punti cruciali in ottica salvezza e infliggendo ai capitolini la quarta sconfitta nelle ultime quattro uscite (i giallorossi sono a +2 sulla zona retrocessione).