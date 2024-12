Lanazione.it - Gioco del Ponte a Tavola, ecco chi si sfiderà per la finalissima

Pisa, 16 dicembre 2024 - Saranno l’Osteria La Mescita di via Cavalca per Tramontana e l’Osteria San Paolo di via San Paolo per Mezzogiorno a contendersi l’edizione 2024 del “del”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pisa con la collaborazione della Parte di Tramontana e che rientra nel progetto di Vetrina Toscana con il finanziamento di Regione Toscana e dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest attraverso Unioncamere. Dodici i locali in sfida, sei di Tramontana e sei di Mezzogiorno, che si sono messi inproponendo un proprio piatto ad una giuria che ha effettuato le degustazioni. “Abbiamo voluto abbinare la tradizione storica deldel– spiega il presidente di Confesercenti Pisa, Fabrizio Di Sabatino – con quella enogastronomica pisana, attraverso un progetto di respiro regionale e che gode ovviamente del patrocinio del Comune di Pisa.