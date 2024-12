Ilgiorno.it - Fermato al confine con valuta. Ha debiti con l’erario, sequestrata

Quando alla guida di una Range Rover, l’imprenditore Juan Maria Sergio Schmidt, 78 anni, a cui fanno capo una serie di società in Italia, lo scorso 25 marzo era statoal valico di autostradale di Brogeda, diretto in Svizzera, sapeva bene che gli 8.500 euro in contanti che aveva in tasca erano al di sotto della soglia dei 10mila per cui scatta l’obbligo di dichiarazione. Ma una così consistente disponibilità di banconote, non era passata inosservata durante il controllo svolto dalla Guardia di finanza, che aveva deciso di capire meglio la provenienza dell’uomo e il motivo per cui aveva distribuito tutte quelle banconote da 50 euro, 170 in tutto, in diverse tasche degli abiti. Era così emerso che l’uomo aveva un debito conitaliano di oltre un milione di euro, maturato tra 2003 e 2020, accumulato con omessi versamenti contributivi.