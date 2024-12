Quotidiano.net - EssilorLuxottica acquisisce Espansione group, leader nei dispositivi medici per la vista

ha firmato un accordo per l'acquisizione di, azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione dinon invasivi, brevettati a livello internazionale, per la diagnosi e il trattamento della sindrome dell'occhio secco, delle malattie della superficie oculare e della retina. Lo rende noto un comunicato dell'acquirente, nel quale si precisa che"è pioniere nel med-tech e offre i più elevati standardin più di 40 paesi nel mondo grazie alla tecnologia di fotobiomodulazione, Light Modulation Low-level Light Theraphy (Lllt), utilizzata in vari ambiti, tra cui l'oftalmologia e la dermatologia, oltre alla tecnologia Intense Pulsed Light (Ipl)". "Per, l'accordo rappresenta un significativo passo avanti in ambito med-tech ed è coerente con la sua strategia per elevare gli standard del settore e migliorare la qualità del servizio ai pazienti", aggiunge il gruppo.