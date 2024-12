Amica.it - Eleganti in casa: come vestirsi per la Vigilia e il pranzo di Natale

Le feste disono alle porte, e con loro si avvicina il momento di scegliere l’outfit perfetto per celebrare in famiglia o con gli amici, tra tavole imbandite e atmosfere calorose. Ma cosa indossare per untrascorso a, tra ildel 25, la cena dellae le serate party? La parola d’ordine è eleganza, senza rinunciare alla comodità. Che si opti per un outfit informale per ladio un look più elegante per ile la cena, la chiave è sentirsi a proprio agio cavalcando i trend di stagione.Lookdiin: tra scintillii e informalitàLa sera dellaè spesso il momento più intimo delle feste, dove è concesso accantonare (temporaneamente) il glamour in favore di mise più confortevoli.