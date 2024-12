Ilgiorno.it - Depressione peripartum, le cause: lo studio del San Raffaele di Milano

, 16 dicembre 2024 – La ricerca medica non si ferma mai. L’Unità di Psichiatria e Psicobiologia Clinica dell’IRCCS Ospedale San, diretta dal professor Francesco Benedetti, associato di Psichiatria all’Università Vita-Salute San(UniSR), ha di recente pubblicato su Biological Psychiatry: Cognitive Neuroscience and Neuroimaging unoche riporta alcuni dati preliminari sulla relazione tra la possibilità di sperimentare episodi depressivi(PPD) e la predisposizione genetica a fluttuazioni ormonali. Lo, coordinato dalla dottoressa Yasmin A. Harrington, ricercatrice dell’Unità Clinica di Psichiatria e Psicobiologia Clinica dell’IRCCS Ospedale Sane dell’Università Vita-Salute San(UniSR), rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la comprensione di questa patologia, ancora poco studiata, di cui si stima che soffrano almeno il 15-20% delle donne che diventano madri.