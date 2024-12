Iodonna.it - Dal Giappone di "Sh?gun" alla Pavia degli 883, un anno di storie agli antipodi

Leggi su Iodonna.it

Il 2024 delle serie tv è stato undi chiusure dolorose (per esempio Prisma) e di stagioni intermedie che hspesso schiacciato esordi più o meno pompati (per esempio le serie – tutte flop – sulla moda: da Balenciaga a The New look a Lagerfeld). Nel compilare la lista delle migliori serie tv dell’la sensazione è dunque (e inevitabilmente) quella di un panorama di ambizioni dimezzate. Con alcune particolarità evidenti: durata ridottaepisodi;che si fpiccole anche quando grandi; predilezione del crime anche quando mescolato al romance e al fantasy, o al biopic nostalgico. Praticamente la tv dei telefilm di una volta. Il Nyt – al solito più cool – definisce il fenomeno Mid Tv (tv a mezz’aria, né brutta né clamorosa). Volendo fare una parafrasi, si potrebbe usare la formula Tv bagnomaria.