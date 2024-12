Sport.quotidiano.net - Città di Castello beffato. Calagreti inizia con un ko

Leggi su Sport.quotidiano.net

CITTA’ DI1 cannara 2 CITTA’ DI: Barbera 7, D’Alessandro G. 6, Djabar 5, Jusufi 6, Pignatelli 6, Laurenzi 6, De Angelis 6 (23’st Balocchi), Stumpo 6,5 (8’st D’Alessandro R. 5,5), Piselli 5, Cristiano 6 (31’st Mouafiri sv), Serrano 6. All. Mambrini 6. CANNARA: Stefanelli 5, Cardoni 6, Bolletta 6, Vitaloni 6,5 (6’st Della Vedova 6,5), Zanchi 6, Schvindt 5,5, Roselli 6, Ferrario 6 (42’st Baglioni sv), Luparini 6,5 (50’st Ricci sv), Camilletti 5 (12’st Montero 6), Coccia 6. All. Ortolani 6. Arbitro: Gabriele Passagrilli di Perugia 6,5 (Vagnetti e Curci) Marcatore: 21’ pt Stumpo, 17’ st Della Vedova, 45’st Luparini Note: espulsi al 25’ Mambrini (allenatoredi), al 40’ Djabar, al 46’st De Angelis (in panchina), al 47’ st D’Alessandro R. CITTA’ DI- L’era, l’ennesima, di Fabio, neo presidente deldicon una sconfitta contro il Cannara: nulla da dire sull’impegno dei giovani schierati da Mambrini che hanno resistito per oltre un tempo in 10 uomini ad un Cannara poco lucido in fase offensiva.