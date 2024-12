Romadailynews.it - Cina-USA: portavoce, cooperazione sci-tech risponde a interessi dei due popoli

Pechino, 16 dic – (Xinhua) – La proroga dell’Accordo tra Stati Uniti esullanella scienza e nella tecnologia e’ in linea con glideidi entrambi i Paesi ealle aspettative della comunita’ internazionale, ha dichiarato oggi undel ministero degli Esteri cinese. Lae gli Stati Uniti hanno firmato un protocollo lo scorso venerdi’ per prorogare l’Accordo per altri cinque anni, a partire dal 27 agosto 2024, secondo quanto riferito dal ministero della Scienza e della Tecnologia. “La sostanza dellascientifica e tecnologica-Stati Uniti e’ il beneficio reciproco e il win-win”, ha affermato ilLin Jian durante una conferenza stampa in risposta a una domanda pertinente. L’Accordo e’ stato uno dei primi accordi intergovernativi firmati tra i due Paesi dopo l’istituzione delle relazioni diplomatiche, fornendo un forte sostegno per gli scambi e lascientifici e tecnologici trae Stati Uniti, ha aggiunto Lin.