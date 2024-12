Inter-news.it - Carnevali e futuro Berardi: «Contatti con Marotta? Mai ‘no’ assoluto»

Domenicoè sicuramente una pedina che può ingolosire diverse squadre top della Serie A. Ne ha parlatodel Sassuolo. Non smentiscecondell’Inter.PORTA SEMPRE APERTA – L’AD del Sassuolo Giovanniha risposto a qualche domanda sul mercato e in particolare su Domenico. L’attaccante, ritornato al top dopo il grave stop dello scorso anno, sta trascinando la formazione nero-verde capolista nel campionato di Serie B.non chiude le porte neanche all’Inter: «Per il Sassuolo c’è sempre qualche richiesta sul calciomercato, non c’è solo, ma potrebbe esserci qualche giocatore.con, Milan e Napoli? Ho rapporti con tutti, parliamo con loro quotidianamente nonostante il Sassuolo si trovi in Serie B, si parla di tante altre cose.