Bergamonews.it - Aviaria, Ariela Benigni: “Diffusa fra i bovini, ma nell’uomo i casi sono molto sporadici”

“Il virus H5N1 ad alta patogenicità (HPAI), che inizialmente ha colpito gli uccelli e il pollame, si è diffuso fra ie da questi ultimi ha contagiato alcuni uomini, ma si tratta di”. Così la dottoressa, segretario scientifico dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e Coordinatore delle Ricerche per le sedi di Bergamo e Ranica, traccia il punto sull’.Nei giorni scorsi se n’è parlatoevidenziando i rischi derivanti da un possibile salto di specie che possa rendere il virus capace di infettare l’uomo.L’abbiamo intervistata per saperne di più.Cosa sappiamo dell’?L’influenzaè stata descritta per la prima volta nel 1878. Una ventina d’anni dopo, nel 1901, si è capito che era dovuta a un virus successivamente qualificato come virus influenzale.