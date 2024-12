Liberoquotidiano.it - "Assassinio allo specchio", una buona traduzione di Agatha Christie

Rete 4 ore 16.35. Con Elizabeth Taylor, Rock Hudson e Angela Lansbury. Regia di Guy Hamilton. Produzione Usa 1980. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Da un romanzo di. Qui il suo personaggio canonico Jane Marple è interpretato dalla "signora in gi" Angela Lansbury. Jane deve investigare su unper avvelenamento. Durante un ricevimento in onore di una famosa attrice che fa il suo ritornoschermo in una versione di "Maria Stuarda" muore una sua scatenata fan. Un bel pò di sospettati (tra i quali il produttore del film e una diva rivale). PERCHÈ VEDERLO Perché è unadellafatta come si faceva negli anni 80. Molto spettacolo e gran parata di divi (ci sono anche Tony Curtis, Kim Novak, Geraldine Chaplin e Pierce Brosnan).