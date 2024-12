Straccetti di vitello ai funghi | preparati così sono morbidissimi

Leggi su Donnaup.it

Glidiaiun secondo furbo e molto saporito.Realizzarli non è difficile. Dovremo prima preparare itrifolati e poi occuparci della carne.Una volta ottenute delle striscioline tutte delle stesse dimensioni, per favorire una cottura uniforme, infariniamole con cura. Non dovremo però esagerare, altrimenti i grumi di farina rischierebbero di rendere meno cremoso il sughetto. Per riuscirci in modo impeccabile, mettiamo gliin un sacchettino alimentare con un o due cucchiai di farina. Scuotiamolo, poi trasferiamo la carne in un colino a maglie strette e scrolliamoli.Non ci resterà, allora, che finalizzare la ricetta e rosolarli in padella.Proviamoci insieme!diai: ingredienti e preparazionePer questa ricetta occorrono:2 fettine diolio extravergine di oliva35 gr di burro400 gr ditrifolati (qui la ricetta per realizzarli)sale fino1 ciuffetto di prezzemolo fresco per decorare.