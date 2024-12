Oasport.it - Sofia Goggia a 25 vittorie in Coppa del Mondo: riparte il duello con Federica Brignone

La vittoria nel super-G di Beaver Creek, negli Stati Uniti, consente adi issarsi a quota 25indelin carriera, con quella maturata questa sera che è la settima in super-G, andando ad affiancarsi alle 18 affermazioni in discesa.Davanti alla bergamasca resta sempre, capofila della particolare graduatoria, ora però distante soltanto tre affermazioni: per lei i successi sono infatti 28, suddivisi tra tre specialità differenti, ovvero 13 in gigante, 10 in super-G e 5 nella combinata alpina.Sul gradino più basso del podio delle italiane più vincenti indelc’è Deborah Compagnoni, terza a quota 16, con un solo successo di margine su Isolde Kostner, quarta a quota 15. La vittoria dirappresenta il successo numero 131 per l’Italia nel settore femminile.