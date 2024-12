Gqitalia.it - Se segui questa strategia uscirai indenne dalle abbuffate di Natale e Capodanno

Se come vincere leche vi attendono è un vostro tema: complimenti per la consapevolezza e - immaginiamo - per la cura che prestate a voi stessi. Perché è chiaro che da qui ail vostro organismo, come quello di tutti, sarà sottoposto ad attacchi incrociati, tra dosi estreme di zuccheri, carboidrati, grassi animali - spesso assunti, per altro, in orari controindicati - conditi da una maggiore sedentarietà.Cosa succede all'organismo«Le festività tendono a stravolgere le nostre sane abitudini alimentari», conferma il biohacker Stefano Santori. «Per circa due settimane, anzitutto, ci concediamo continuamente "strappi" a colpi di panettone, pandoro, torrone. favorendo così la dipendenza da zuccheri. E questo può portarci a desiderarli costantemente anche dopo. Inoltre, in chi è particolarmente sensibile all'insulina questi eccessi possono provocare aumento del peso corporeo e gonfiore, spesso dovuti al trattenimento di liquidi causato da un eccesso di carboidrati».