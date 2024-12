Ilfattoquotidiano.it - Sargonia Dankha uccisa in Svezia nel 1995, condannato all’ergastolo Salvatore Aldobrandi: il corpo non fu mai trovato

è stato. Il pizzaiolo e ristoratore di 75 anni, residente a Sanremo e originario di San Sosti, nel Cosentino, era accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi abietti per aver ucciso la 21enne di origini irachene, naturalizzata svedese,scomparsa nel nulla nel primo pomeriggio del 13 novembrea Linköping, la città svedese in cui viveva.La corte, dopo un weekend in camera di consiglio, ha quindi accolto le richieste dei pm Maria Paola Marrali e Matteo Gobbi. Il dispositivo della sentenza è stato letto dal presidente della Corte di Assise di Imperia, Carlo Alberto Indellicati.Il caso della scomparsa della 21enne è rimasto irrisolto per molti anni. Poi, nel 2023, la svolta grazie al ritrovamento di alcune tracce di sangue attribuite alla vittima, scoperte su un’auto usata all’epoca da