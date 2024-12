Purtroppo è proprio lui Tragedia ad alta quota il vip morto davanti alla sua famiglia | è giallo

Leggi su Caffeinamagazine.it

durante un'escursione in. Èall'età di 71 anni il famoso imprenditore proprietario del noto marchio di moda Mango. Isak Andic, manager di origini turche, è precipitato sabato 14 dicembre in un burrone e per lui non c'è stato nulla da fare. L'uomo si trovava con la moglie e il figlio nelle grotte di Montserrat, nella località di Colibatò, in Catalogna.Isak Andic, grande appassionato di escursionismo, stava percorrendo un sentiero quando improvvisamente il terreno ha ceduto. Il figlio ha sentito un rumore di pietre franate e ha visto il papà cadere nel vuoto e fare un volo di 150 metri. Stando a quanto riportato dai soccorritori l'uomo sarebbesul colpo. Il corpo è stato recuperato e presto sarà sottoposto ad autopsia.Chi era Isak Andic e il cordoglio per la sua morteIsak Andic nel 1984 aveva fondato con il fratello Nahman il famoso marchio di abbigliamento Mango.