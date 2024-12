Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO COMO-ROMA 2-0: Dovbyk guida l’esercito del flop. Nico Paz maestro

I voti e i giudizi del match del Sinigaglia valido per la sedicesima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/25Artem(LaPresse) – calciomercato.itReina 6,5Van der Brempt 6Goldaniga 7Kempf 6,5Barba 6,5Engelhardt 6. Dal 64? Sergi Roberto 6,5Da Cunha 6. Dal 79? Kone 6Strefezza 6. Dal 79? Gabrielloni 7Paz 7Fadera 6,5Belotti 6. Dal 64? Cutrone 6,5Allenatore: Fabregas 7TOP Svilar 7: nel secondo tempo è chiamato agli straordinari, probabilmente non se lo aspettava. Ma era in buona compagnia. Invece ilspinge tantissimo, calcia parecchio, tiene in apprensione tutta la difesa. Nessun miracolo particolare, ma tanti interventi in cui si è mostrato reattivo, mai incerto. Non basta.Celik 5Hermoso 4,5Ndicka 5Saud 5. Dal 61? ManciniKoné 5Le Fée 5. Dal 61? Pisilli 5Angeliño 5El Shaarawy 5.