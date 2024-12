Ilgiorno.it - Nuove regole in Comune. Vietate le domande su nozze e gravidanza. E linguaggio “neutro“

Chi ha la responsabilità di condurre i colloqui di lavoro per selezionare le persone da assumere innon potrà (più) chiedere alle candidate donne se abbiano o no intenzione di sposarsi, se abbiano o no intenzione di fare figli, se abbiano o no responsabilità di cura all’interno della famiglia. Il divieto di porre questeè previsto nel “Piano strategico per la parità di genere“ appena approvato dall’amministrazione comunale e sotto monitoraggio dal 2025 al 2027. Nel dettaglio, nel documento sono state individuate quattro aree di attuazione del Piano. La prima area, come ovvio, è quella della selezione e del reclutamento del personale da parte della Direzione Risorse Umane di Palazzo Marino. Ed è qui che è stato inserito il divieto di porrerelative alla sfera famigliare.