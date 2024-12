Oasport.it - Nuoto, Sofia Morini in finale dei 200 sl ai Mondiali di nuoto in vasca corta, D’Innocenzo prima eliminata

Ci sarà solonelladei 200 stile libero del pomeriggio aidiindi Budapest. L’ultima giornata di gare si chiude con un duello nazionale per un posto per la singolar tenzone delle medaglie: Giuliaerano impegnate nell’ultima batteria della giornata, con entrambe con buone chance per potersi giocare un posto tra le migliori otto.Gara coraggiosa di, che scatta molto bene nei primi metri tanto da esseredopo la. Alla lunga però perde slancio, con la sua azione che rallenta progressivamente.invece è più costante, andando senza strappi; con Slobhan Haughey e Mary-Sophie Harvey che prendono il sopravvento, la sfida per l’ultimo posto di qualificazione è proprio tra le due azzurre.E alla lunga vince la costanza.