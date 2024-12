Sport.quotidiano.net - Mai visto un William Viali così arrabbiato: "Allucinante: il gol era regolarissimo"

"Stavolta sono incazzato nero, ci hanno annullato un gol". Più chiaro di. E’ un misterinedito, quello che si presenta in sala stampa nel post-match. E che proprio non sa trovare spiegazioni sulla scelta arbitrale. "Siamo a metà dicembre – continua il tecnico -, ormai avete conosciuto la mia comunicazione, non mi lamento mai di niente. Ci vuole coerenza: a Cesena (il riferimento è al rigore non fischiato su Gondo, ndr) e in altre situazioni ci hanno spiegato che l’entità del fallo la decide l’arbitro e quindi il Var non può intervenire. Abbiamo alzato le mani. Stavolta invece è intervenuto sul contrasto di Marras che,e rinon è mai fallo. Ripeto:. Un episodio ti cambia la partita, il Modena, che è una squadra forte, era in grossa difficoltà e ci tengo a sottolineare che il mio sfogo non è contro di loro".