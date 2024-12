Nerdpool.it - L’anime di Le bizzarre avventure di JoJo: Steel Ball Run potrebbe essere alle porte!

I fan di Lediaspettavano con impazienza di vedere il franchise tornare presto con una nuova stagione del, e un annuncio ufficiale per una potenziale trasposizione diRunin arrivo molto presto. L’ultimo anime di Lediè uscito sugli schermi con Stone Ocean nel 2022 (e nei territori internazionali nel 2023, tramite Netflix), e da allora i fan stanno aspettando di vedere la parte successiva ottenere il suo adattamento ufficiale. L’attesa per questa nuova stagione è stata lunga, ma sembra chefinire abbastanza presto con un luogo perfetto per l’annuncio di un nuovo anime.Lediha annunciato un imminente evento speciale per il franchise che celebra il “passato e il futuro” delin arrivo il prossimo aprile.