Il Perugia cade a Pontedera. Una doppietta di Italeng condanna il Grifo

, 15 dicembre 2024 – Unadifrena la corsa del. Ilesce sconfitto dalla trasferta dinella gara che chiude il girone di andata. Are gli umbri sono alcuni errori di troppo in difesa e un pizzico di nervosismo nel finale, chiuso con l’espulsione di Gemello per un fallo a gioco fermo sull’autore dei due gol toscani., le foto della partita Peccato, perchè dopo il doppio vantaggio del(rigore trasformato nel primo tempo dae raddoppio in avvio di ripresa dello stesso attaccante granata), ilera riuscito ad accorciare le distanze con Montevago. A niente è però valso l’arrembaggio finale: i toscani resistono con le unghie e con i nervi, portando a casa un successo prezioso.2-1, IL TABELLINO(4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Sala (30’ st Gagliardi), Corona (48’ st Ambrosini), Ianesi (35’ st Pietra);