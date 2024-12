Ilfattoquotidiano.it - “Il complimento più bello me l’ha fatto una donna delle pulizie. Sanremo? Cercano di invitarmi ma non ci vado, non ho bisogno di promozione”: pala Ludovico Einaudi

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Erano gli anni ’90, avevo scritto la musica per un balletto su Salgari. Durante le prove, sono uscito dietro le quinte e ho incontrato una signora. ‘Bellissima questa musica, mi sono commossa’, mi disse. Lo ricordo come fosse oggi. Quelle parole valevano più di tutti gli applausi dei teatri”. Con questa immagine poetica,, uno dei compositori e pianisti più amati al mondo, racconta in un’intervista al Corriere della Sera il suo universo musicale,di emozioni, ricordi e un profondo legame con l’umanità.Con oltre 8 milioni di ascoltatori mensili su Spotify,è il quarto artista italiano più ascoltato al mondo, subito dopo i Maneskin. Il segreto del suo successo, spiega, è l’unione della profondità della musica classica alla sensibilità del pop: “La musica è come un romanzo, appartiene a chi l’ascolta”, afferma.