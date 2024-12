Terzotemponapoli.com - Il calciomercato non dorme mai: il Napoli prepara le sue mosse

Con l’avvicinarsi della sessione invernale di, ilsi muove per consolidare la rosa e rispondere alle esigenze del tecnico Rudi Garcia. L’obiettivo principale sembra essere il rafforzamento della difesa, ma non si escludono interventi anche in altri reparti, soprattutto se ci fossero cessioni. Ecco le principali indiscrezioni.Difesa: il nodo Kiwior e l’ArsenalUno dei nomi caldi sul taccuino delè Jakub Kiwior, attualmente all’Arsenal. Il club azzurro sta monitorando la situazione, ma la trattativa presenta diversi ostacoli. Il principale è legato alla formula dell’accordo: ilnon sarebbe favorevole all’inserimento di un obbligo di riscatto, condizione su cui gli inglesi sembrano invece puntare. Nonostante i segnali poco incoraggianti, Antonio Conte, in qualità di mediatore, continua a suggerire di non abbandonare l’ipotesi.