Tir in fiamme in galleria sull'A12, Liguria tagliata a metà da ieri mattina

AGI - Viabilità nel caosa A12 indopo che un tir è andato a fuoco stamane attorno alle 11 di, 10 aprile, tra Lavagna e Sestri Levante. L'autista del camion è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo, ma ha respirato molto fumo ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Lavagna in via precauzionale. Non risultano altri feriti o intossicati. Attualmente, in direzione Genova, si registrano ancora code nel tratto compreso tra Deiva Marina e Sestri Levante: in direzione Sestri Levante si registrano 9 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria a Chiavari a partire da Rapallo. Nel frattempo sono stati avviati i lavori di ripristino nelladel Fico, dopo le ispezioni effettuate per la verifica dei danni causati dell'incendio del mezzo pesante che trasportava carta.