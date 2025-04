Repubblica.it - Previsioni meteo, domenica delle Palme con 30 gradi in Sardegna. Da lunedì nubifragi al Nord

La situazione soleggiata e calda per il periodo insisterà ovunque fino a sabato, dainizierà a peggiorare al-Ovest e in Toscana con nubi e piogge, localmente intense dal pomeriggio, specie in Liguria e Piemonte