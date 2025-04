Bergamonews.it - Berbenno, parte la riqualificazione dell’area sportiva a Ravagna: ed è caccia al gestore

Sono iniziati, nei giorni scorsi, in località, i lavori diricreativo-in via degli Alpini. Contestualmente il Comune, alla ricerca di un privato a cui assegnare la struttura una volta pronta, ha già pubblicato il bando di gestione.“Come Amministrazione – spiega Gill Manzoni, consigliere con delega allo Sport – siamo e saremo sempre molto attenti alle strutture e proprietà comunali, quindi abbiamo voluto riqualificare l’area ricreativasita in località”.I lavori, per un investimento totale di circa 45 mila euro (35 mila da prestito BIM Bergamo), prevedono la realizzazione di un campo polivalente adibito a basket e tennis con una pavimentazione in materiale sintetico di colore blu. Verranno sistemati anche gli spogliatoi, nei quali si andranno ad inserire attrezzature (ad esempio le panche) per renderli più fruibili dagli atleti.