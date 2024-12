.com - I Jalisse pubblicano il nuovo singolo No No No No!

ilNo No No No!, rifiutato da Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025Quella deiè ormai diventata una tendenza. Il video ironico e goliardico girato da Alessandra e Fabio, con due bottiglie di birra in mano, in occasione della proclamazione degli artisti della prossima edizione del Festival di Sanremo ha fatto il giro del globo e sul web è diventato un trend. Con questo video che brinda ai 28 no iconfermano ancora una volta la loro grande ironia e capacità di prendersi in giro e mettersi in gioco; un lato della loro personalitaÌ€ che fino ad oggi è rimasta nascosta ed è loro desidero condividerla con il loro pubblico che quotidianamente li avvolge di affetto sui social.“Noi siamo così, scherzosi e divertenti, a volte provocatori ma senza alcuna intenzione di voler creare polemiche.