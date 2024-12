Amica.it - Grigio, marrone e azzurro: l’abbinamento colore delle Feste da provare ora

In cercapiù belle ispirazioni di stile per il Natale e le2024 direttamente dalle passerelle dei stagione? Le più bon-ton e femminili le regala Chanel, che ai classici completi in tweed alterna look semplici nella forma ma ricercati nelle cromie. I designer dimostrano come, solo con il giusto abbinamento di colori, un look può passare da top a flop. Come abbinare un vestitoin modo originale? La Maison francese consiglia di giocare con il, tono neutro difficilmente accostato al, e l’polvere. Un mix&match inaspettato tutto da sperimentare adattandolo al proprio stile e guardaroba. Ecco come.Il look di Chanel da replicareIl look dalla sfilata autunno inverno 2024 2025 in questione gioca con una palette sofisticata e discreta, dominata dalscuro dell’abito.