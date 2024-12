Isaechia.it - Grande Fratello, la Casa dubita di Zeudi dopo le lacrime per i comportamenti di Emanuele: Helena si schiera dalla sua parte

Nelladel, gli inquilini stanno continuando a parlare delle accuse mosse daDi Palma nei confronti diFiori.L’ex Miss Italia ha denunciato, in, di essere stata toccata dal coinquilino quando i due si trovavano a letto, dove c’era anche Chiara Cainelli. Da un filmato circolato sui social, che risalirebbe alla sera prima del fatto (e che potete vedere QUI), si nota l’eccessiva confidenza riservata daalle ragazze. Mentre Chiara non sembrava turbatavicinanza di Fiori,aveva invece stroncato l’uomo tuonando: “Lele non mi piace che giochi con le mani, basta, hai rotto i cogl*oni“.Dunqueha riportato ai coinquilini di aver ricevuto attenzioni inappropriate dadi( “dice che Lele l’ha toccata sotto le coperte“, ha riportato Jessica Morlacchi).