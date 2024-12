Lanazione.it - Giulia Pilloni vince Bake Off Italia. La passione per i dolci e un sogno: "Vorrei aprire un laboratorio"

Da Certaldo alla vittoria della dodicesima edizione di ’Off2024’, compiendo un passo in avanti nella realizzazione del proprio. E’ la certaldesela vincitrice del format televisivo che vede sfidarsi i migliori pasticceri amatoriali d’: i giudici del programma in onda su Real Time Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia hanno premiato la sua "torta a tre piani" ed assegnato proprio a lei il titolo di "miglior pasticcera amatoriale d’". Trentadue anni, ex arredatrice di interni e madre di una bimba di quattro anni, ha lasciato il lavoro dopo la maternità per rincorrere laper la pasticceria. Sogna diuntutto suo, nel quale proporre anche "corsi di pasticceria per gli stranieri". E se non altro può adesso provarci con maggior convinzione: il suo successo aOff le ha lasciato in dote una fornitura annuale di cioccolato, una selezione di attrezzature per le ricette e un corso di pasticceria in una scuola di alta formazione gastronomica.