Ilgiorno.it - Davide Semprevivo, il malore sul campo e il sogno infranto di allenare i piccoli calciatori. Lo choc del mondo dello sport

Leggi su Ilgiorno.it

Cairate (Varese), 15 dicembre 2024 – Unimprovviso e dilaniante, venerdì sera ha stroncato a soli 29 anni la vita di, allenatore del Lonate Ceppino, che si è accasciato mentre si trovava inper l’allenamento di calcio dei bambini. I soccorsi sono intervenuti poco dopo le 18,30 nel centroivo di via San Martino a Cairate, dove il ventinovenne era impegnato come allenatore delle juniores regionale del Lonate Ceppino. Dopo le manovre di rianimazione sul posto, che fin da subito hanno rivelato una situazione drammatica,è stato traato all’ospedale di Lagnano, dove è arrivato verso le 20. Ma per lui non c’era più nulla da fare e il suo decesso è stato dichiarato quasi immediatamente. La notizia, fin da subito, ha raggiunto tutti i contestiivi nei quali il giovane allenatore era conosciuto, scatenando messaggi immediati di cordoglio e vicinanza rivolti ai familiari e agli amici.