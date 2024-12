Thesocialpost.it - Bueno Fonteno, speleologa intrappolata: è Ottavia Piana, fu salvata nel 2023 nella stessa grotta

Leggi su Thesocialpost.it

Ore di apprensione perbresciana di 32 anni, rimasta, sopra il Lago d’Iseo. L’allarme è stato lanciato ieri sera, sabato 14 dicembre, poco prima delle 22.30.non è nuova a incidenti simili: nel lugliorimase ferita e bloccata a 150 metri di profondità, in un punto vicino a quello attuale.La zona è estremamente impervia, raggiungibile solo dopo quattro ore di cammino. Laera in spedizione con altri sette colleghi nell’ambito del Progetto Sebino, mirato alla mappatura morfologica dell’area. Secondo i carabinieri di Clusone,sarebbe scivolata su una roccia, precipitando in profondità e riportando fratture.I soccorsi sono in corso da ieri sera: due squadre di tecnici, medici del soccorso alpino e vigili del fuoco sono impegnati nelle operazioni, che si preannunciano lunghe e difficoltose.