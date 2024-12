Ilrestodelcarlino.it - "Bevilacqua out, un’assenza pesante"

Con un attacco spuntato la Civitanovese tenterà il colpaccio in casa della Recanatese, sua diretta concorrente per la salvezza, nella sfida di oggi allo stadio Tibaldi (fischio d’inizio in programma alle 14.30). Infatti i rossoblù saranno privi di uno dei suoi interpreti offensivi più efficaci, quel Marco(foto) che nonostante sia arrivato a stagione in corsa e abbia ancora poche presenze all’attivo, ha già messo a segno tre gol e realizzato ottime prove. Peccato per Visciano e soci: avere l’attacco tutto a disposizione sarebbe stato un bel guaio per gli avversari giallorossi, sinora già perforati in venti occasioni e privi nel reparto arretrato dell’esperto Giuseppe Bellusci. "– confessa l’allenatore rossoblù Sante Alfonsi – è un punto di riferimento in attacco.