Ballando con le Stelle finalisti ed eliminati | la classifica dell’undicesima puntata

con le, la, ie glidelladi sabato 14 dicembrecon leieri sera è tornato in onda su Rai Uno con una nuova e scintillante puntate. Alla finale accedono ben cinque coppie e sono: Guaccero-Pernice; Pellegrini-La Rocca; Nargi-Favilla; Castoldi-Perotti e Barbareschi-Tripoli. Le cinque coppie si sfideranno per la vittoria che si terrà sabato 21 dicembre in prima serata su Rai Uno. Le coppie eliminate nel corso della semifinale sono state Paolantoni-Kuzmina e Marini-Berto, mentre invece Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli hanno vinto lo spareggio e accedono alla finale. Nel corso della semifinale l’attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi e il campione di tennis, Fabio Fognini si sono esibiti in qualità di ‘Ballerini per una notte’.