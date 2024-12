Isaechia.it - Alba Parietti denuncia un hater: “Mi scriveva insulti violenti, sessisti e umilianti. Ora ci incontreremo in tribunale”

Di recente, la showgirl e conduttriceha raccontato di essere stata vittima di un, che su Facebook per diverso tempo l’ha minacciata e insultata con “frasi molto gravi,”.Intervistata dal Corriere della Sera,ha spiegato che finalmente questo incubo è giunto al termine, dal momento che dopo aver deciso dire l’uomo responsabile deglinei suoi confronti, la polizia di Chieti è riuscita a intercettare la persona in questione, con cui il primo incontro avverrà in.Laha spiegato poi di aver ricevuto numerosisotto i suoi post, anche in occasioni molto delicate:La cosa tremenda è che una delle sue offese l’ha scritta sotto un mio post nel quale ricordavo un ragazzo morto in un incidente.