Aiuti alimentari a mille famiglie in città

Ascoli, 15 dicembre 2024 – Quasi. Tante leche hanno presentato domanda per ricevere i buoni spesa elettronici per l’acquisto di generi, a seguito del bando pubblicato dall’amministrazione comunale. Un’iniziativa promossa dall’assessorato ai servizi sociali guidato da Massimiliano Brugni, per dare una mano alle persone del territorio che stanno vivendo un momento di difficoltà. L’avviso era rivolto a quei nuclei che hanno un reddito inferiore ai 12mila euro. “Abbiamo deciso di integrare, con fondi complessivi pari a ben 200mila euro, l’iniziativa ‘Dedicata a te’ che, già promossa dal Governo, ha aiutato tante– spiega Brugni –. Alcune, però, ne sono rimaste escluse. Pertanto, l’amministrazione comunale è voluta intervenire con questi buoni spesa”. Ovviamente, come sempre accade in questi casi, i beneficiari sono stati suddivisi in scaglioni.