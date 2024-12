Oasport.it - A che ora parte Marta Bassino oggi, superG di Beaver Creek: programma preciso, n. di pettorale, tv

Leggi su Oasport.it

Dopo l’avvincente discesa di ieri, è tempo di andare a far calare il sipario sulla tappa divalevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2024-2025. Sulla pista denominata “Birds of Prey”, infatti, andrà in scena il, che chiuderà ilsulle nevi del Colorado. La gara diprenderà il via alle ore 19.00 italiane (le ore 11.00 locali) e regalerà una grande chance ai colori azzurri. L’Italia, come sempre in questa specialità,con la chiara intenzione di fare bene. Federica Brignone guida la squadra cone Sofia Ga in prima linea. Nella discesa di ieri si è già intravisto molto. Si replicherà?Ricordiamo che Sofia Ga, al rientro dopo 10 mesi dal brutto infortunio, ha conquistato un secondo posto davvero di platino.e Federica Brignone hanno centrato una posizione nella top10 chevorranno assolutamente migliorare, nella “loro” gara.