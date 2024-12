Calciomercato.it - Vlahovic via già a gennaio: quanto incassa la Juventus

Dall’Inghilterra nuove voci sul futuro lontano dalla Juve per il centravanti serbo, con il rinnovo che al momento resta complicatoLaritrova un Dusanin grande spolvero, dopo l’assenza per infortunio delle scorse settimane e il rientro senza gloria nella sfida di campionato contro il Bologna.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itIl centravanti serbo è stato uno dei protagonisti in Champions League e decisivo nella notte da sogno della ‘Vecchia Signora’ con il Manchester City. L’ex Fiorentina ha sbloccato il risultato con l’incornata vincente sul delizioso assist di Yildiz e in generale ha creato scompiglio tra le magie della difesa dei ‘Citizens’.è andato in doppia cifra in stagione ed è il miglior marcatore dell’anno solare in Serie A con 22 centri. Malgrado il rendimento altalenante resta una pedina fondamentale dello scacchiere di Thiago Motta e in sua assenza la Juve fatica a trovare la via del gol.