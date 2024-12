.com - Viterbo, a teatro gratis con i “biglietti sospesi”

La Fondazione Carivit dona 118per la stagione delUnione a giovani e famiglie in condizioni di fragilità. La consegna da parte del presidente Luigi Pasqualetti è avvenuta giovedì alla presenza del vice sindaco e assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi. I biglieri sono stati dati al luogotenente Girolamo Chiarelli, in rappresentanza dell’arma dei carabinieri di, e all’associazione “con Amore”, attiva nel settore del volontariato e nel contrasto alla povertà, prima classificata nel bando “welfare di comunità 2024” della Fondazione Carivit. «È un’iniziativa che ripetiamo con la consapevolezza – spiega Luigi Pasqualetti, presidente della Fondazione Carivit – che riuscire a garantire il diritto all’accesso alla cultura a tutti è fondamentale. Ad agosto scorso, la Fondazione Carivit, per la prima volta, donò ‘’ in occasione della mostra temporanea ospitata al Centro culturale Valle Faul ‘Luciano Ventrone.