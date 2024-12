Udinese-Napoli | programma e telecronisti Dazn Serie A 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ile isudi, match valido per la sedicesima giornata della. I bianconeri sono tornati alla vittoria nell’ultimo turno a Monza e ora però hanno bisogno di far punti anche in casa al Bluenergy Stadium per restare nella parte sinistra della classifica, gli azzurri invece con il pesante ko casalingo contro la Lazio hanno perso la testa della classifica e ora devono rimettersi in marcia per l’obiettivo scudetto. Chi trionferà? Si parte alle ore 18 di sabato 14 dicembre.IDIsarà visibile sucon la telecronaca di Dario Mastroianni e Dario Marcolin.SPORTFACE.IT.