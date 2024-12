Spazionapoli.it - Udinese Napoli, Conte avverte: “C’è bisogno di una cosa per spuntarla”, poi le parole su Neres

Leggi su Spazionapoli.it

di scena a Udine: mister Antonioavvisa la squadra prima del calcio d’inizio. Si respira voglia di rivalsa tra le file deldi mister Antonio. Dopo le due sconfitte di fila contro la Lazio, arrivate tra Coppa Italia e campionato, la squadra azzurra quest’oggi andrà a caccia del riscatto in casa dell’. Tornare a vincere, è questo l’imperativo categorico della formazione partenopea per riprendere con decisione la marcia in Serie A e rimanere con i piedi ben piantati nella zona Champions League. Sarà una gara da prendere con le pinze per i ragazzi di Antonio, dato che la compagine friulana è tornata ad assaporare il dolce gusto della vittoria nell’ultimo turno di Serie A facendo risultato in casa del Monza. Tre punti che sono arrivati dopo 5 gare a digiuno di successi.